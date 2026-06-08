إسرائيل تعلن ضرب أهداف إيرانية بالتنسيق مع أميركا

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، انتهاء "الموجة الأولى" من الضربات التي شنتها مقاتلاته على مواقع تابعة للنظام الإيراني، وسط وغرب إيران، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأفاد الجيش، في بيان له، بأن رئيس الأركان إيال زامير قاد الضربات الجوية الإسرائيلية في إيران، من غرفة عمليات القوات الجوية، وسط استمرار تقييم الأوضاع مع كبار الضباط العسكريين.

وذكرت متحدثة عسكرية باسم الجيش أن سلاح الجو شنّ غارات على أهداف تابعة للنظام الإيراني، رداً على هجمات صاروخية شنتها إيران في وقت سابق ليل الأحد.

وقالت المتحدثة، عبر منصة "إكس" حول التطورات: "هاجم سلاح الجو قبل قليل، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، أهدافًا عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران".

وتزامن ذلك مع تأكيد مصادر رسمية إلى جانب بيان صادر عن "الحرس الثوري" الإيراني، وقوع ضربات عنيفة على مناطق متفرقة في طهران وتبريز وأصفهان وسط وغرب البلاد.

وتُشكل الغارات الإسرائيلية، بحسب موقع أكسيوس، مرحلة جديدة في تصعيد متصاعد بدأ صباح الأحد. وهذه هي المرة الأولى التي تشن فيها إسرائيل غارة جوية على إيران منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.

ورأى الموقع الأميركي، في تقرير له، أن من الممكن أن تؤدي المزيد من الهجمات العسكرية، إلى انهيار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وربما إلى استئناف الحرب.

وكانت إيران قد هددت بتوسيع نطاق هجماتها واستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة في حال ردّت إسرائيل على هجماتها الصاروخية الباليستية الأخيرة، وهو ما تتحسب له إسرائيل في الوقت الراهن.