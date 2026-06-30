إسرائيل تعلن تصفية 4 قيادات في "الجهاد الإسلامي" وحماس بغزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، القضاء على ثلاثة قيادات ميدانية من حركة "الجهاد الإسلامي" ورابع في حماس في قطاع غزة خلال يومي الأحد والاثنين، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيانات على منصة "إكس" اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إنه "تمت تصفية محمد فتحي عبد الحي أبو فخر، قائد كتيبة يبنا التابعة للواء رفح في حماس".

وأشار إلى أن "أبو فخر كان قائداً مخضرماً في حماس، وشخصية رئيسية في شبكة التهريب التابعة لها، وأحد كبار المسؤولين في قسم الإمداد بالجناح العسكري لحماس".

وأضاف: "وخلال الأسابيع الأخيرة، كان يعمل على تجنيد عناصر جدد للكتيبة، وقيادة تدريبهم، ومحاولة استعادة قدرات الكتيبة بهدف مهاجمة الجيش الإسرائيلي".

وذكر الجيش في تدوينة أخرى أنه "تمكن أمس الاثنين من القضاء على علي كايد محمد ستيتان في وسط قطاع غزة"، عبر غارة جوية.

وأضاف الجيش أن ستيتان كان يشغل منصب قائد فصيل نخبة في حركة "الجهاد الإسلامي"، وأنه "شارك في هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".

وأضاف الجيش أنه "منذ الحرب وحتى الفترة الأخيرة، كان ستيتان يحاول تنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي".

وفي بيان سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي تصفية قائد ميداني آخر في "الجهاد الإسلامي" يُدعى طلال جابر محمد عبد العال، في غارة جوية على جنوب قطاع غزة يوم الأحد.

وأوضح أنه "قاد مجموعة مقاتلين في هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر"، وأنه "شارك خلال الحرب في احتجاز أسرى إسرائيليين".

كما أعلن الجيش، أمس الاثنين، قتل قائد ميداني ثالث في الحركة يُدعى زاهر إبراهيم خليل أبو سالم، خلال غارة على غزة، مشيراً إلى أنه "شارك في هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر".

وبحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، فقد قُتل منذ بدء سريان وقف إطلاق النار نحو 1053 شخصاً وأصيب 3406 آخرون، معظمهم من النساء والأطفال.

ومنذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 73 ألف شخص وإصابة أكثر من 173 ألفاً، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع.