إسرائيل تعلن البقاء "دون حد زمني" في لبنان وسوريا وغزة وتتوعد إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة "دون حد زمني"، فيما توعد إيران برد "بكل قوة" في حال ردها بسبب عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان.

وذكر كاتس، أن قواتنا ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة "دون حد زمني"، وسنظهر لإيران" الفارق في ميزان القوى بيننا" إذا هاجمتنا بسبب عملياتنا في لبنان.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي: سنهاجم إيران "بكل قوة" إذا تعرضنا لهجوم من قبلها بسبب عملياتنا في لبنان، لافتاً إلى أن السنوات المقبلة ستجلب معها تحديات جديدة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت دعا فيه قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إسرائيل إلى الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية، محذراً من أنها ستُجبر على "الفرار مهزومة" إذا لم تنسحب طوعاً.

وفي وقت سابق من اليوم، نفى مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون كبار وجود أي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، وذلك بعد تصريحات لمسؤول أميركي تحدث فيها عن سحب إسرائيل جزءاً من قواتها من المنطقة المحتلة كبادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية.

وتتزامن هذه المواقف مع إجراء إسرائيل ولبنان مفاوضات في واشنطن وصفها مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون بـ"الصعبة"، لكنهم أشاروا إلى أن المفاوضات التي دخلت يومها الثالث ما زالت مستمرة دون تقدم بارز، حسبما نقل مراسل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.

وتناقش إسرائيل ولبنان مقترحاً مدعوماً من الولايات المتحدة يقضي بتسليم القوات الإسرائيلية جزءاً من الأراضي اللبنانية، التي احتلتها، إلى الجيش اللبناني كخطوة نحو استعادة لبنان السيطرة على الأراضي المحتلة.