إسرائيل تعلن اغتيال قياديين في حماس بقطاع غزة

شفق نيوز- غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، القضاء على قياديين في حركة حماس بضربتين استهدفتهما في شمال وجنوب قطاع غزة.

وذكر الجيش في بيان على منصة "إكس"، أن الغارة الأولى، التي نُفذت قبل يومين في شمال قطاع غزة، أسفرت عن مقتل أحمد يحيى إبراهيم البطش، الذي وصفه الجيش بأنه قائد خلية نخبة في حماس.

وأضاف البيان، أنه كان يعمل طوال فترة الحرب على دفع مخططات ضد القوات الإسرائيلية في القطاع.

وفي غارة ثانية، نُفذت أمس الاثنين في جنوب قطاع غزة، قُتل حمودة أبو دقة، وهو قائد في وحدة الاستخبارات العسكرية التابعة لحماس، وفقاً للبيان، الذي قال إن أبو دقة كان يعمل على جمع معلومات استخباراتية عن القوات الإسرائيلية، لتوجيه وتنفيذ مخططات ضدها.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته المنتشرة في المنطقة، وفقاً للاتفاقات القائمة، ستواصل عملياتها لإزالة أي تهديدات فورية، دون أن ذكر المزيد من التفاصيل.