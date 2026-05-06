إسرائيل تعلن اغتيال "عزام الحية" شرق غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، باغتيال نجل قيادي في حركة حماس، بغارة جوية شرق قطاع غزة.

وقالت وسائل الإعلام أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية شرق غزة أسفرت عن اغتيال "عزام الحية" نجل القيادي في حركة حماس "خليل الحية".

في حين أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن إسرائيل تستعد لإمكانية التصعيد في شمال لبنان، بعد عملية الضاحية الجنوبية في بيروت.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أفادت مساء اليوم الأربعاء، باغتيال "مالك بلوط" قائد قوة الرضوان بحزب الله وذلك في غارة للجيش الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية في لبنان، وسط تقديرات بمقتل نائبه أيضاً في الغارة.

من جهتها، أكدت هيئة البث والقناة 14 العبريتان: "مقتل مالك بلوط قائد قوة الرضوان بحزب الله وتقديرات بمقتل نائبه الذي كان برفقته في الغارة أيضاً".

وتعد هذه الغارة الإسرائيلية والتي استهدفت منطقة حارة حريك هي الأولى على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ وقف إطلاق النار في لبنان في 16 نيسان/ أبريل الماضي.