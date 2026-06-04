إسرائيل تعلن اغتيال نائب رئيس جهاز الأمن العام في غزة

شفق نيوز- غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، اغتيال كبار أعضاء جهاز الأمن العام لحماس في غزة، مبيناً أن هذا الجهاز هو سري ومسؤول عن تأمين قيادات الحركة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن "غاراتنا على غزة قتلت نائب رئيس جهاز الأمن العام لحماس في غزة ، حسن رباح لبد، كما تم اغتيال القيادات عازم أمين، وعبد الله عطا، ومحمد نعمان".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤولون في مجال الصحة، إن غارات إسرائيلية قتلت عشرة فلسطينيين على الأقل، بينهم خمسة من أسرة واحدة، في هجمات منفصلة على قطاع غزة.

ولم ينجح وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وضع حد للهجمات الإسرائيلية على غزة.

وتسيطر إسرائيل على أكثر من نصف مساحة القطاع منذ سريان وقف إطلاق النار الذي جاء بعد حرب اندلعت في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتعثرت المفاوضات غير المباشرة حول تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، والتي تشمل نزع سلاح الحركة وانسحاب الجيش الإسرائيلي.