إسرائيل تعلن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، يوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي نفذ هجوماً استهدف أهدافاً تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال نتنياهو وكاتس في بيان مشترك، إن "الجيش الإسرائيلي شن هجوماً على أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية"، مؤكدين أن "إسرائيل لن تتسامح مع إطلاق النار باتجاه أراضيها".

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، أنه "هاجم بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت".

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأهداف المستهدفة أو حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم.

ودعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، صباح اليوم الأحد، إلى تنفيذ رد عسكري في الضاحية الجنوبية لبيروت، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي رصد مسيّرات أُطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وقال سموتريتش إن "إطلاق النار من لبنان نحو بلدات الشمال يمثل اختباراً لمعادلة الضاحية التي أعلنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو"، مطالباً بـ"تنفيذها بحزم وإسقاط مبانٍ في الضاحية الجنوبية لبيروت رداً على تلك الهجمات".