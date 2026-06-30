إسرائيل تعتقل أميركياً بشبهة التجسس لصالح إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفاد إعلام عبري، يوم الثلاثاء، بأن السلطات الأمنية الإسرائيلية اعتقلت مواطناً أميركياً قبل أسابيع، بشبهة التجسس لصالح إيران، بما شمل تصوير مناطق حساسة مقابل المال.

وبحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلاً عن بيان للشرطة الإسرائيلية، فقد اعتقلت أجهزة الأمن مواطناً أميركياً مقيماً في إسرائيل مطلع الشهر الجاري، للاشتباه في تجسسه لصالح إيران.

ووفق البيان، فإن الشاب البالغ من العمر 20 عاماً يخضع للتحقيق بشبهة التواصل مع عميل أجنبي وتعريض أمن الدولة للخطر، دون الكشف عن هويته.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن تفاصيل التحقيق، أن الشاب نفّذ لصالح جهات استخبارات إيرانية مهام مختلفة، شملت "توثيق وتصوير مواقع حساسة".

وحسب التحقيق، تلقى المشتبه به مبالغ مالية تراوحت بين عشرات ومئات الدولارات مقابل تنفيذ كل مهمة.

وجرى اعتقال الشاب الأميركي في إطار عملية مشتركة بين الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك"، عقب تلقي معلومات استخباراتية من أجهزة أمنية دولية.

ونقلت الصحيفة عن ضابط التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية عميحاي بنتا قوله: "خلال الأشهر الأخيرة، كُشف عن عدد من المتهمين بالتجسس لصالح العدو، وقد نفّذ بعضهم هذه الأفعال خلال فترة الحرب، وبذلك ساعدوا العدو على تنفيذ مخططاته داخل إسرائيل".

وأضاف: "سنواصل، بالتعاون مع جهاز الشاباك، رصد وكشف مثل هذه الجرائم، واعتقال وتقديم كل من يمسّ ويعرّض أمن الدولة والمواطنين للخطر إلى العدالة".

وعلى مدى العامين الأخيرين، أعلنت إسرائيل اعتقال عشرات الأشخاص بينهم جنود، بشبهة التجسس لصالح إيران مقابل مبالغ مالية، وفق "يديعوت أحرونوت".

وفي 28 شباط/ فبراير الماضي، اندلعت حرب بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، قبل الإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 نيسان/ أبريل الماضي، ثم توقيع "مذكرة تفاهم" بين واشنطن وطهران في 18 حزيران/ يونيو الجاري.