إسرائيل تضغط على واشنطن لاستئناف الهجمات ضد إيران
شفق نيوز- الشرق الأوسط
أفادت مصادر إسرائيلية، يوم الثلاثاء، بأن إسرائيل نقلت رسالة لواشنطن أن القيادة الأمنية والعسكرية تريد استئناف الهجمات على إيران.
وقالت المصادر، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، إن "إسرائيل تعتقد أن المفاوضات مع إيران مضيعة للوقت".
وأضافت أن إسرائيل تريد استغلال التصعيد الحالي في الخليج من أجل العودة لشن هجمات في إيران.، مبينة أن مسؤولين عسكريين من إسرائيل والولايات المتحدة وضعوا في نيسان/ إبريل بنك أهداف جديد في إيران.
وأشارت المصادر، إلى أن "معظم الأهداف الجديدة المحددة في إيران منشآت للنفط الخام".
في المقابل، أكد وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، أن إنتاج النفط الخام الإيراني لم ينخفض طوال أيام الحرب.
وأوضح نجاد، أن تصدير النفط خلال الحرب كان جيداً ومرضياً، مضيفاً أن إدراج إعادة إعمار المنشآت النفطية المتضررة ضمن الأولويات العاجلة.
إلى ذلك، نفى مقر خاتم الأنبياء، تنفيذ أي عمليات صاروخية أو بمسيّرات ضد الإمارات خلال الأيام الماضية، معتبراً أن تقرير دفاعها مرفوض ولا أساس له من الصحة.
وأكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أول أمس الأحد، استعداد الطيارين الإسرائيلين لأي هجوم جديد على إيران.
وقال نتنياهو في كلمة له: "قمنا باقتناء سربين من الطائرات الحديثة إف 35 وإف 15".
وأضاف أن "طيارينا قادرين على الوصول إلى أي مكان في سماء إيران، وهم على أهبة الاستعداد لذلك عند الضرورة".