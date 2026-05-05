إسرائيل تضغط على واشنطن لاستئناف الهجمات ضد إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت مصادر إسرائيلية، يوم الثلاثاء، بأن إسرائيل نقلت رسالة ‏لواشنطن أن القيادة الأمنية والعسكرية تريد استئناف الهجمات ‏على إيران.‏

وقالت المصادر، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، إن "إسرائيل ‏تعتقد أن المفاوضات مع إيران مضيعة للوقت".‏

وأضافت أن إسرائيل تريد استغلال التصعيد الحالي في الخليج ‏من أجل العودة لشن هجمات في إيران.، مبينة أن مسؤولين عسكريين من إسرائيل ‏والولايات المتحدة وضعوا في نيسان/ إبريل بنك أهداف جديد في ‏إيران.‏

وأشارت المصادر، إلى أن "معظم الأهداف الجديدة المحددة في إيران منشآت ‏للنفط الخام".‏

في المقابل، أكد وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، أن إنتاج ‏النفط الخام الإيراني لم ينخفض طوال أيام الحرب.‏

وأوضح نجاد، أن تصدير النفط خلال الحرب كان جيداً ومرضياً، مضيفاً أن إدراج إعادة إعمار المنشآت النفطية المتضررة ‏ضمن الأولويات العاجلة.‏

إلى ذلك، نفى مقر خاتم الأنبياء، تنفيذ أي عمليات صاروخية أو ‏بمسيّرات ضد الإمارات خلال الأيام الماضية، معتبراً أن تقرير ‏دفاعها مرفوض ولا أساس له من الصحة.‏

وأكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أول أمس الأحد، استعداد ‏الطيارين الإسرائيلين لأي هجوم جديد على إيران‎.‎

وقال نتنياهو في كلمة له: "قمنا باقتناء سربين من الطائرات ‏الحديثة إف 35 وإف 15‏".

وأضاف أن "طيارينا قادرين على الوصول إلى أي مكان في ‏سماء إيران، وهم على أهبة الاستعداد لذلك عند الضرورة‎".