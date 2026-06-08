إسرائيل تشن هجمات جديدة على عدة بلدات جنوبي لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

شنت قوات الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، غارات جوية وقصف مدفعي على بلدات لبنانية جنوبي البلاد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وأفادت وسائل إعلام، أن القوات الإسرائيلية شنت قصفاً مدفعياً على بلدة بلاط في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

وأضاف أن "غارات إسرائيلية استهدفت بلدات دير قانون رأس العين والمنصوري، في قضاء صور جنوبي ‎لبنان، وغارة إسرائيلية أخرى على بلدة الدوير في قضاء النبطية جنوبي ‎لبنان".

إلى ذلك أعلن الدفاع المدني في جنوب ‎لبنان، عن سقوط 4 قتلى في حصيلة غير نهائية للغارة الإسرائيلية على مدينة صور".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "الجيش سيوقف إطلاق النار في إيران ولكن ليس في جنوب لبنان"، مبيناً أن "الهجمات على الجنوب اللبناني ستتواصل".

في حين نقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، عن مسؤول كبير قوله إنه "إذا واصل حزب الله قصف البلدات الإسرائيلية، فسنواصل قصف الأهداف في كل لبنان".