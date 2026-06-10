إسرائيل تشن غارات على لبنان وعون يؤكد: الحرب لم توصلنا إلى هدفنا

شفق نيوز- الشرق الأوسط

شنّ الجيش الاسرائيلي، يوم الأربعاء، غارات جوية على مناطق عدة في لبنان.

وذكرت وسائل اعلام، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت جبل الرفيع في إقليم التفاح جنوب لبنان، فيما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، بلدة كفرمان قضاء النبطية.

وأضافت أن الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف أيضاً بلدتي حاريص ومجدلزون جنوب لبنان.

وفي السياق، أعلن الجيش اللبناني، مقتل جندي متأثراً بإصابته بغارة إسرائيلية على النبطية في آذار/ مارس الماضي.

الى ذلك‏‏، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن تعرض أي جزء من لبنان للاعتداء يعني تعرض كل البلد للاعتداء.

‏وقال عون، إن لبنان يهدف لـ"وقف الاعتداءات وانسحاب إسرائيل وعودة النازحين والأسرى وانتشار الجيش في الجنوب".

وتابع الرئيس اللبناني: "تجربة الحرب لم توصلنا إلى هدفنا".‏

ومساء يوم أمس الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام عبرية، بإحراز تقدم في المحادثات بين إسرائيل ولبنان، والتي ترعاها الولايات المتحدة الأميركية.

هذا وأسفرت الحرب المتواصلة بين حزب الله وإسرائيل منذ الثاني من آذار/ مارس الماضي عن مقتل 3696 شخصاً، وإصابة 11413 آخرين، حسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية.