إسرائيل تشن غارات جوية وتنذر قرى لبنانية بالإخلاء

أفادت وسائل إعلام، يوم السبت، بأن إسرائيل شنّت غارات جوية وأصدرت إنذاراً لسكان قرى لبنانية بالإخلاء.

وذكرت وسائل الإعلام، أن غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين أرنون ويحمر الشقيف جنوب لبنان.

وأضافت، أن الجيش الإسرائيلي أنذر سكان 9 بلدات في الجنوب اللبناني بالإخلاء لمسافة لا تقل عن 1000 متر، مبينة أن جميع البلدات التي أنذرت تقع شمال الليطاني.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد تسلل طائرة مسيّرة من لبنان في منطقة ميرون وانتهاء الحدث دون وقوع إصابات.

إلى ذلك، أشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إلى تفعيل صفارات الإنذار في سديه ميرون بالجليل الأعلى بعد رصد الطائرة المسيّرة.

وتأتي هذه التطورات في وقت، أكد فيه الوفد اللبناني المشارك في المفاوضات مع إسرائيل في واشنطن، مساء أمس الجمعة، أن الاجتماعات أفضت إلى "تقدم دبلوماسي ملموس" لصالح لبنان وتمديد وقف إطلاق النار.

وجاءت هذه التطورات الدبلوماسية تزامناً مع إعلان الجيش الإسرائيلي فرض منطقة عسكرية مغلقة بمنطقة الشريط الساحلي في رأس الناقورة، وإصداره إنذاراً عاجلاً إلى سكان مدينة صور جنوب لبنان، يطالبهم فيه بإخلاء مبانٍ محددة ومحيطها فوراً، بدعوى استخدام حزب الله لها.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء أمس الجمعة، مقتل 3 مسعفين في استهداف إسرائيلي لمركز الهيئة الصحية بالدفاع المدني وتدميره بشكل كامل في قضاء النبطية جنوبي البلاد، ما يرفع حصيلة القتلى اليوم إلى 10.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق من مساء أمس الجمعة، بأن الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوبي وجنوب شرقي لبنان أسفرت عن مقتل 55 شخصاً خلال الـ48 ساعة الماضية، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 17 نيسان/ أبريل الماضي.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد المواطنين الذين قُتلوا منذ بدء التصعيد في 2 آذار/ مارس الماضي بلغ 2951 قتيلاً، بالإضافة لـ8988 جريحاً.