إسرائيل تشن سلسلة هجمات على جنوب لبنان وحزب الله يرد بالمسيرات

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام عربية، مساء اليوم الثلاثاء، بشن سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان، في حين أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف مركز قيادة وتجمعاً للجيش الإسرائيلي.

وذكر موقع "الجزيرة"، إن الجيش "الإسرائيلي نفذ غارة على منطقة جبل الرفيع في إقليم التفاح، وأخرى على بلدة قعقعية الجسر في قضاء النبطية، وسلسلة غارات على بلدة أنصارية ومرتفعات، سُجد جنوبي لبنان".

من جانبه أكد موقع "الحدث" تنفيذ غارات إسرائيلية تستهدف منطقة سجد في جنوب لبنان، و6 غارات تستهدف بلدة أنصارية في قضاء صيدا أيضا في الجنوب اللبناني.

إلى ذلك أكد حزب الله اللبناني تنفيذ استهداف للجيش الإسرائيلي قائلاً: "استهدفنا بمسيرة انقضاضية مركزا قياديا للعدو الإسرائيلي في بلدة الناقورة جنوبي لبنان".

وتابع حزب الله: "استهدفنا بمسيرة انقضاضية تجمعا للعدو الإسرائيلي في منطقة إسكندرونة في بلدة البياضة جنوبي لبنان".

وتتواصل الهجمات الإسرائيلية على مناطق جنوب في وقت تتمسك فيه إيران بأن يكون وقف الحرب في لبنان جزءاً من التفاهم الذي تريد التوصل إليه مع واشنطن، بينما تريد إسرائيل فصل المسارين.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت للمرة الأولى وقفاً لاتفاق النار بين لبنان وإسرائيل اعتباراً من 17 نيسان/ أبريل الماضي، لكنه لم يغيّر في أرض الواقع، ويتبادل الحزب وإسرائيل الاتهام بخرقه يومياً.