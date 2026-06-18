إسرائيل ترفض الالتزام ببند لبنان في الاتفاق الاميركي الايراني

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام أميركية، يوم الخميس، بأن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالشق المتعلق بلبنان ضمن مذكرة التفاهم الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مستشار لرئيس الوزراء الإسرائيلي قوله إن "إسرائيل لا ترى نفسها ملزمة بالجزء الخاص بلبنان في مذكرة التفاهم الأخيرة".

وأضاف المستشار أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن "إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله"، مؤكداً تمسك تل أبيب بموقفها الأمني تجاه الحدود الشمالية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان قد وقعا، أمس، عن بعد مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، في خطوة سبقت مراسم كانت مقررة في سويسرا، وفتحت الباب أمام مفاوضات أوسع بشأن الملف النووي والعقوبات خلال مهلة تمتد 60 يوماً.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ بعد توقيع الوثيقة من قبل رئيسي البلدين، فيما أبقت واشنطن وطهران على اجتماع وفديهما المقرر في سويسرا يوم الجمعة لبحث إطلاق مفاوضات الاتفاق النهائي، ولا سيما ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وفي سياق متصل، قال متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في لقاء متلفز سبق توقيع الاتفاق، إن "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان سيُعتبر خرقاً لالتزامات الطرف المقابل في إطار مذكرة التفاهم".

وأضاف أن "إيران لا تفصل بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الإطار السياسي العام، رغم وجود اختلافات في الأساليب بينهما".