إسرائيل تحتجز "أسطول الصمود" وتعتقل النشطاء

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، ببدء عملية بحرية للسيطرة على "أسطول الصمود" الذي انطلق من تركيا باتجاه قطاع غزة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن وحدة كوماندوز بحرية بدأت الاستيلاء على سفن الأسطول، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي أمر الناشطين على متن السفن والزوارق بإيقاف محركاتها، بالتزامن مع عمليات اعتراض نُفذت قبالة سواحل قبرص.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن البحرية الإسرائيلية سيطرت على الأسطول بالكامل، وسيتم نقل النشطاء إلى "سجن عائم" قبل تحويلهم إلى ميناء أسدود.

ولاحقاً، أفاد منظمو "أسطول الصمود"، بأن سفناً عسكرية اعترضت مسار الأسطول، مشيرين إلى أن قوات إسرائيلية صعدت على عدد من القوارب "على مرأى من الجميع".

وقال المنظمون في بيان، إنهم يطالبون بتأمين ممر آمن للمهمة الإنسانية "القانونية والسلمية"، داعين الحكومات إلى التحرك لوقف ما وصفوه بـ"أعمال القرصنة" الهادفة إلى الإبقاء على الحصار المفروض على غزة.

وأضاف البيان أن "تطبيع عنف الاحتلال يشكل تهديداً للجميع".

ويضم الأسطول 54 قارباً وسفينة على متنها أكثر من 500 ناشط من مختلف دول العالم، وانطلقت أولى سفنه من ميناء مرمريس في تركيا في محاولة لكسر الحصار عن غزة.

وكشفت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الاثنين، أن قوات البحرية الإسرائيلية تأهبت لاعتراض الأسطول بسجون عائمة.