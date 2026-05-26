إسرائيل تبدأ عملية برية في لبنان متجاوزة "الخط الأصفر"

أفادت ‏القناة 12 الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، ببدء عملية برية في لبنان تتجاوز ما يعرف حدوديا بـ"الخط الأصفر".

ووفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، فقد أوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية برية أوسع في جنوب لبنان تتجاوز ما سمي بـ"الخط الأصفر"، مبينة أن القوات الإسرائيلية وسعت عملياتها البرية في منطقة النبطية، متجاوزة شمال الخط الأصفر.

في حين أفادت صحيفة "هآرتس" عن مصدر إسرائيلي بأن الهدف من هذا التوسع إبعاد مطلقي المسيرات الانقضاضية من عناصر حزب الله، على إسرائيل.

و"الخط الأصفر" هو مصطلح عسكري إسرائيلي يشير إلى خط ترسيم ومنطقة عازلة داخل جنوب لبنان، يمتد من قضاء حاصبيا مروراً بمنعطف نهر الليطاني وصولاً إلى إسكندرونة غرباً، وتسعى إسرائيل من خلاله إلى تحويل نحو خمس وخمسين قرية إلى منطقة عازلة، وتوسيع العمليات البرية متجاوزة هذا الخط.