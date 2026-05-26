إسرائيل: استهداف قائد القسام الجديد محمد عودة في غارة على غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، مساء اليوم الثلاثاء، استهداف محمد عودة القائد الجديد لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وذكر البيان المشترك لنتنياهو وكاتس: "استهدفنا محمد عودة القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس الذي تم تعيينه قبل نحو أسبوع خلفاً لعز الدين الحداد".

وأشار البيان إلى أن "عودة شغل منصب رئيس هيئة الاستخبارات التابعة لحماس خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وسنواصل ملاحقة كل من شارك في ذلك الهجوم".

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن "استهداف محمد عودة القائد الجديد لكتائب القسام تم عبر غارة على حي الرمال بغزة".

وكان نتنياهو وكاتس قد أعلنا في بيان مشترك في 15 أيار/مايو الجاري اغتيال قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحماس عز الدين الحداد في غزة.