أستراليا والهند واليابان وأميركا ترفض فرض رسوم على الملاحة الدولية

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن بيان مشترك لكل من أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة إدانتها لاستهداف السفن، مع التأكيد على رفض أي إجراءات تتعارض مع قوانين الملاحة الدولية.

وأكدت الدول الأربع، بحسب الوكالة، معارضتها فرض أي رسوم على عبور السفن في المياه الدولية، في إشارة إلى التوترات المتصاعدة المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز.

وتأتي هذه المواقف في ظل تصاعد الجدل الدولي بشأن إجراءات العبور البحري والتنسيق الأمني في المضيق، بالتزامن مع استمرار المباحثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران حول الملف النووي وحرية الملاحة البحرية.