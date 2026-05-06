أستراليا.. اعتقال نساء مرتبطات بداعش لدى عودتهن من سوريا

شفق نيوز- سيدني

أعلنت الشرطة الأسترالية، يوم الأربعاء، أن عدداً من النساء الأستراليات المشتبه بارتباطهن بمسلحي تنظيم "داعش" سيواجهن الاعتقال والتحقيق الجنائي فور عودتهن من سوريا.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، وفقاً لـ"ا.ب" إن "الحكومة الأسترالية أُبلغت اليوم بأن أربع نساء وتسعة أطفال حجزوا رحلات جوية من دمشق إلى أستراليا"، دون تحديد موعد وصولهم.

من جانبها، أوضحت مفوضة الشرطة الاتحادية الأسترالية كريسي باريت، أن "الشرطة تحقق منذ عام 2015 في سلوك الأستراليين الذين سافروا إلى ما يسمى بالخلافة التابعة لتنظيم داعش في سوريا".

وأضافت أن "التحقيقات شملت جرائم محتملة تتعلق بالإرهاب وجرائم ضد الإنسانية، مثل الاتجار بالبشر"، مبينة أن "بعض الأفراد سيتم توقيفهم وتوجيه اتهامات إليهم، فيما سيخضع آخرون لتحقيقات مستمرة عند وصولهم إلى أستراليا".

وأشارت باريت إلى أن "الأطفال سيخضعون لبرامج لمكافحة التطرف العنيف".

وأكدت الحكومة الأسترالية أنها "ملزمة بتوفير وثائق السفر لهذه المجموعة"، لكنها شددت مراراً على أنها "لا تساعد في إعادتهم إلى البلاد".