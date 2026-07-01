إسبانيا.. أكثر من ألف حالة وفاة بسبب موجة الحر

شفق نيوز- مدريد

سجلت إسبانيا خلال حزيران/ يونيو الحالي ما لا يقل عن 1028 حالة وفاة يمكن ربطها بموجة الحر التي تجتاح أوروبا حالياً، وفق بيانات أصدرها، اليوم الأربعاء، معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد.

وتمثل هذه الحصيلة ضعف حصيلة 407 حالات وفاة منسوبة إلى الحر التي سجلت في حزيران/ يونيو 2025، الشهر الأكثر حراً في إسبانيا منذ بدء تسجيل البيانات، وفق الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.

وكان النصف الأول من العام 2026 بصورة إجمالية "الأكثر حرا المسجل على الإطلاق" في إسبانيا مع ارتفاع متوسط الحرارة بمقدار 1.6 درجة مئوية عن المستوى الاعتيادي، على ما أعلنت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية الأربعاء.

وأوضحت الوكالة عبر "إكس" أن "السنوات العشر الأخيرة شهدت أنصاف السنوات الأولى السبعة الأكثر حرا في السلسلة (التي تبدأ عام 1961)".