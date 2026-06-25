إسبانيا.. الحر يقتل أكثر من 200 شخص في 4 أيام

شفق نيوز- مدريد

أعلن نظام رصد حالات الوفاة بجامعة كارلوس الثالث في مدريد، يوم الخميس، أن أول موجة حر في إسبانيا هذا الموسم، أودت بحياة أكثر من 200 شخص خلال 4 أيام فقط.

وسجل نظام الرصد زيادة حالات الوفاة لتصل إلى 212 حالة ما بين الأحد حتى أمس الأربعاء، مرجعا ذلك إلى درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة وصلت إلى أكثر من 45 درجة مئوية.

وسجل النظام، يوم أمس الأربعاء، أعلى حالات وفاة بلغت 95 حالة، أي نصف الإجمالي الذي تم تسجيله خلال 4 أيام.

ولفت نظام الرصد إلى تسجيل 66 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة يوم الثلاثاء، ويوم الإثنين 38 حالة، مقابل 13 حالة يوم الأحد الماضي.

وتسجل إسبانيا الآلاف من حالات الوفاة بسبب ارتفاع درجات الحرارة سنويا، حيث أعلنت وزارة الصحة في مدريد تسجيل 3832 حالة وفاة بسبب الحر في أنحاء البلاد، بين 16 أيار/مايو و30 أيلول/سبتمبر 2025.

وأفادت هيئة الأرصاد أن موجة الحر، التي ضربت مناطق كبيرة بأوروبا منذ مطلع الأسبوع، انتهت في إسبانيا اليوم الخميس.

وأضافت الهيئة أن يومي الثلاثاء والأربعاء كانا من ضمن الأيام الأكثر حرارة في إسبانيا خلال هذا الوقت من العام، منذ بدء تسجيل البيانات عام.