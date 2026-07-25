زيلينسكي: روسيا تعتزم استقدام 30 ألف جندي كوري شمالي

شفق نيوز- كييف

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت، عن رغبة روسيا في الاستعانة بما يصل إلى 30 ألف جندي كوري شمالي للمشاركة في الصراع الدائر منذ أكثر من أربع سنوات، مشيراً إلى أنها بدأت بالفعل في الاستعداد لاستقبالهم.

وقال زيلينسكي في خطاب له إن هناك استعدادات تجري منذ حزيران/ يونيو في منطقة فورونيج الروسية لاستقبالهم لاستقبال الجنود".

وبموجب معاهدة الدفاع المشترك بين البلدين، أرسلت كوريا الشمالية نحو 14 ألف جندي للقتال إلى جانب روسيا في منطقة كورسك في 2024، عقب توغل أوكراني كبير في المنطقة.