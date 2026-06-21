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    • زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا

    زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
    2026-06-21T04:55:59+00:00

    شفق نيوز - كييف

    حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أن القوات الروسية تستعد لشن هجوم "وشيك وواسع النطاق" على البلاد، داعياً المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

    وقال زيلينسكي في خطاب مصور: "في الساعات القادمة، من المهم للغاية الانتباه جيدا لصافرات الغارات الجوية.. الروس يستعدون لهجوم واسع، فأرجوكم احرصوا على سلامتكم".

    تأتي تحذيرات زيلينسكي في وقت أسفرت فيه الضربات الروسية الأخيرة في أنحاء متفرقة من أوكرانيا عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وسط تصاعد وتيرة الهجمات العنيفة التي استهدفت العاصمة كييف ومدناً رئيسية أخرى طيلة الأسابيع الماضية.

    وكانت غارات شُنت يوم الاثنين الماضي قد أدت إلى مقتل 10 أشخاص وإلحاق أضرار جسيمة بدير "بيشيرسك لافرا" الأثري، الذي يعود تاريخه لألف عام ويعد رمزاً للتراث الروحي والثقافي الأوكراني.

    وفي المقابل، تعهد الرئيس الأوكراني بأن يواصل جيش بلاده حملة الضربات متوسطة وطويلة المدى، والتي تركز بشكل أساسي على استهداف قطاع النفط والطاقة الروسي.

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