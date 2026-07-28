زيلنسكي: بحثت مع ترمب تنشيط المسار الدبلوماسي وإنتاج صواريخ باتريوت

شفق نيوز- واشنطن

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، في اجتماع أظهر تقارباً وتناغماً هو الأقوى بين الرجلين حتى الآن.

وأشار زيلنسكي، بعد لقائه ترمب إلى التوصل ‏إلى اتفاق سياسي مع الولايات المتحدة بشأن منح أوكرانيا ‏تراخيص لإنتاج صواريخ "باتريوت" الاعتراضية من طراز ‏‏"باك-3".‏

وعبر زيلينسكي، عن تقديره ‏للجهود الأميركية المشتركة لحماية أرواح الأوكرانيين، لافتاً ‏إلى تقديم تعازيه لترمب في وفاة السيناتور ليندسي غراهام .

ويسعى زيلينسكي، الذي يواجه تداعيات إقالة وزيري الدفاع ‏وقائد الجيش في بلاده، من خلال هذه الزيارة إلى إحياء ‏مفاوضات السلام المتعثرة مع روسيا، والحصول على دعم ‏إضافي في مجال الدفاع الجوي، إلى جانب بحث إمكانية التوصل ‏لتهدئة في الضربات الجوية طويلة المدى بين البلدين.‏

وتأتي هذه الزيارة ضمن جدول أعمال حافل للرئيس الأوكراني في العاصمة واشنطن، يتضمن عقد لقاء مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستب، والمشاركة في مراسم تشييع جثمان السيناتور الراحل ليندسي غراهام، كما يلتقي بمجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لبحث مشروعات القوانين الخاصة بالعقوبات على روسيا وإيران، قبل أن يختتم زيارته ويعود إلى بلاده مساء اليوم.