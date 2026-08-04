زلزال يضرب محافظة هرمزكان جنوبي إيران

شفق نيوز - طهران

أعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن زلزالاً بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر ضرب، فجر اليوم الثلاثاء، ضواحي منطقة "فارغان" بمحافظة هرمزكان جنوبي إيران.

وأفاد المركز بأن عمق الزلزال بلغ 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، عند خط عرض 28.13 درجة وخط طول 56.11 درجة.

ووفقاً للبيانات المحددة، فقد وقع مركز الزلزال على بعد 18 كيلومتراً من منطقة "فارغان"، و29 كيلومتراً من مدينة "حاجي آباد" بمحافظة هرمزكان، و45 كيلومتراً من مدينة "أرزوئيه" بمحافظة كرمان.

ولم ترد حتى اللحظة أي تقارير تفيد بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء هذه الهزة الأرضية.