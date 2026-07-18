زلزال قوي يضرب جنوب شرق تركيا

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزالا بقوة 5 درجات ضرب محافظة ملاطية الواقعة جنوب شرقي البلاد فجر السبت.

وأفادت الإدارة، بأن الزلزال وقع في تمام الساعة 6:20 صباحا بالتوقيت المحلي (6:20 بتوقيت بغداد) وكان مركزه في منطقة باتالغازي على عمق 15.59 كيلومترا.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فقد شعر سكان المحافظات المجاورة (إلازيغ، وأديامان، وتنجلي، وشانلي أورفا) بالهزة الأرضية.

وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية عدم ورود أي تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال.