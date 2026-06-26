زلزال فنزويلا.. مقتل 235 شخصاً وإصابة أكثر من 4300

شفق نيوز- كاراكاس

أعلن وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو، يوم الجمعة، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب البلاد إلى 235 شخصاً وإصابة 4300.

وقال ألفارادو، إن المستشفيات استقبلت 235 شخصاً فارقوا الحياة قبل الوصول إليها أو عند وصولهم، مبيناً أن أكثر من 4300 مصاب تلقوا الرعاية الطبية، بينهم حالات متوسطة وخطيرة استدعت إجراء عمليات جراحية.

وأضاف أن ولاية لا غوايرا تعد الأكثر تضررا.

وفي العاصمة كاراكاس، شهدت متاجر المواد الغذائية ومحطات الوقود طوابير طويلة، وسط مخاوف السكان من نقص السلع وارتفاع أسعارها نتيجة تداعيات الكارثة، واضطر المتسوقون إلى الانتظار لأكثر من 40 دقيقة أمام صناديق الدفع، فيما تسبب الإقبال الكثيف في ازدحام كبير حول المتاجر ومحطات الوقود، وفقاً لوسائل إعلام.

هذا وأعلنت السلطات الفنزويلية حالة الطوارئ، وصنفت ولاية لا غوايرا الساحلية منطقة منكوبة، في أعقاب الدمار الذي طال عشرات المباني.

كما أعلنت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأميركية إرسال سفن عسكرية وطائرات نقل ومروحيات ومنصات استطلاع إلى فنزويلا لدعم عمليات الإغاثة.

وأوضحت القيادة أن القوات المرسلة ستتولى نقل فرق الإنقاذ وتقديم الدعم لموظفي الحكومة الأمريكية وشركائها، والمشاركة في تقييم الأضرار، والبحث عن المفقودين، وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين.

وكان الزلزال قد وقع مساء 24 حزيران/ يونيو، حيث سجلت هزتان أرضيتان بقوة 7.2 و7.5 درجات بفارق زمني بلغ نحو 40 ثانية.