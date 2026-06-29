زلزال فنزويلا.. حصيلة القتلى ترتفع إلى 1719 شخصا

شفق نيوز- كاراكاس

أعلنت السلطات الفنزويلية، يوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد قبل أيام، إلى 1719 قتيلا، إصابة 5034 شخصا.

وكان رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، قد أفاد يوم أمس الأحد، بأن حصيلة الزلزالين الشديدين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي ارتفعت، إلى 1430 قتيلاً، لافتاً إلى إصابة 3238 شخصاً.

وتستمر عمليات البحث والإنقاذ في مناطق عدة، مع وصول مزيد من فرق الإغاثة إلى البلاد يومياً من أنحاء مختلفة من العالم، وسط نقص حاد في المعدات والقوى البشرية اللازمة للبحث بين الركام عن ناجين.

وضربت هزة ارتدادية بلغت قوتها 4.6 درجة المنطقة الواقعة قبالة ساحل كاراكاس صباح اليوم الاثنين، على عمق عشرة كيلومترات، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وشعر السكان بالهزة على نطاق واسع، لكن الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز قالت إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار إضافية.

وسجلت مئات الهزات الارتدادية في فنزويلا منذ الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة. وقالت المؤسسة الفنزويلية لأبحاث الزلازل إنها تواصل رصد هزات جديدة بصورة منتظمة، رغم أن قوة كثير منها تقل عن ثلاث درجات ولا يشعر بها السكان عادة.