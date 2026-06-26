زلزال عنيف يضرب سواحل الفلبين

شفق نيوز- مانيلا

أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء، يوم الجمعة، بوقوع زلزال بقوة 6,7 درجات قبالة سواحل جنوب الفليبين بعد أقل من ثلاثة أسابيع على زلزال عنيف ضرب المنطقة نفسها وأدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصاً.

وأظهرت بيانات المعهد، أن الزلزال وقع عند الساعة 19,42 (11,42 ت غ)، على عمق 65,7 كيلومتراً، وعلى بعد نحو 21 كيلومتراً من مدينة سارانغاني في جزيرة مينداناو.

ولم تصدر حتى الآن أي تحذيرات من حدوث تسونامي.

وتسبب الزلزال السابق في دمار واسع بالمباني والطرق والبنية التحتية، كما أدى إلى انهيارات أرضية وتصدعات كبيرة في الطرق، ما أعاق وصول فرق الطوارئ إلى بعض المناطق المتضررة.