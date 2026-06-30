زلزال بقوة 6.2 درجة يهز خليج كاليفورنيا

شفق نيوز- مكسيكو

أفادت منظومة الإنذار المبكر للزلازل SASSLA في المكسيك، مساء اليوم الثلاثاء، بأن زلزالاً بلغت قوته الأولية 6.2 درجة ضرب خليج كاليفورنيا قبالة سواحل المكسيك.

وذكرت المنظومة في بيان على منصة "إكس" أن السكان شعروا بالهزات الأرضية على طول سواحل ولايتي باخا كاليفورنيا سور وسينالوا في المكسيك.

وبحسب منظومة الإنذار المبكر، وقع الزلزال الساعة الواحدة و46 دقيقة بعد الظهر بتوقيت وسط المكسيك (العاشرة و46 دقيقة ليلاً بتوقيت بغداد).

لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة.