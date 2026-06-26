زلزال بقوة 5.8 درجة يهز اليابان

من زلزال سابق في اليابان (رويترز)

شفق نيوز- طوكيو

قال ⁠المركز ‌الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، يوم الجمعة، ⁠إن ⁠زلزالاً قوته 5.8 درجة هز منطقة ⁠شرق هونشو في اليابان.

وأضاف المركز أن ⁠الزلزال وقع ⁠على ‌عمق 20 كيلومتراً.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قد قدرت قوة الهزة بنحو 5.6 درجة في الجزء الأوسط من اليابان، وكان مركزه بالقرب من العاصمة طوكيو.

وشعر السكان بهزات قوية في منطقة العاصمة، وتم الإعلان عن تهديد تسونامي، ولكن تم رفع التحذير بعد بضع دقائق، حسبما ذكرت وكالة "تاس".

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من خطر حدوث انهيارات أرضية بسبب الهزات الارتدادية، وحثت السكان على توخي الحذر.

يذكر أن زلزالاً بقوة 7.2 درجة ضرب شمال شرقي اليابان يوم 25 حزيران/ يونيو الجاري، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء، بوقوع زلزال بقوة 6,7 درجات قبالة سواحل جنوب الفليبين بعد أقل من ثلاثة أسابيع على زلزال عنيف ضرب المنطقة نفسها وأدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصاً.

جاء ذلك تزامناً مع إعلان فنزويلا ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين في البلاد إلى 589 قتيلاً وآلاف المصابين.

وكان الزلزال قد وقع مساء الأربعاء الماضي 24 حزيران/ يونيو الجاري، حيث سجلت هزتان أرضيتان بقوة 7.2 و7.5 درجات بفارق زمني بلغ نحو 40 ثانية.