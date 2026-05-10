زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب سواحل وسط تشيلي

شفق نيوز- سانتياغو

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الأحد، أن زلزالاً بلغت شدته 5.8 درجات ضرب مناطق بالقرب من سواحل وسط تشيلي.

وأوضح المركز أن الهزة أرضية ضربت منطقة "بيو-بيو" ووقعت على عمق 23 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

من جانبه، أفاد المركز الألماني لبحوث علوم الأرض بأن الزلزال وقع عند الساعة الـ 02:34 بتوقيت غرينتش، مشيراً إلى أن تقديراته للعمق بلغت 10 كيلومترات فقط، وحدد مركز الهزة عند التقاء خط عرض 37.70 جنوباً وخط طول 73.19 غرباً.

ولم ترد حتى الآن تقارير فورية عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة.