زلزالا فنزويلا.. حصيلة الضحايا ترتفع إلى 2645 قتيلاً و12 ألف جريح

أنقاض المباني المنهارة في كاراباليدا (أ ف ب)

شفق نيوز- كاراكاس

أعلنت السلطات الفنزويلية، يوم الجمعة، ارتفاع عدد الضحايا جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد إلى 2645 قتيلاً وأكثر من 12 ألفاً جريح.

وأشارت إلى أن آلاف الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين بعد الزلزالين اللذين تخطت شدتهما سبع درجات في 24 حزيران/ يونيو الماضي، وأسفرا عن انهيار عشرات المجمعات السكنية، معظمها في منطقة لا غوايرا الساحلية شمال العاصمة كاراكاس.

وكانت الحصيلة السابقة المعلنة تشير الى وفاة 2595 شخصاً، مع مواصلة فرق الانقاذ أعمال البحث الشاقة عن الضحايا والمفقودين.