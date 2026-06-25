زلزالان قويان يضربان فنزويلا.. عشرات القتلى ومئات المصابين

شفق نيوز- كاراكاس

أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة، ديلسي رودريغيز، يوم الخميس، مقتل ما لا يقل عن 32 شخصاً وإصابة أكثر من 700 آخرين جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد، الأربعاء.

وأكدت رودريغيز انهيار عشرات المباني في منطقة لا غوايرا، ووصفت ما حدث بأنه "مأساة حقيقية"، مشيرة إلى أن فرق إنقاذ من عدة دول ستصل خلال الساعات المقبلة للمشاركة في عمليات الإغاثة.

من جانبها، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية تعديل تقديرات الزلزال الذي ضرب فنزويلا، مؤكدة أن البلاد تعرضت لسلسلتين من الهزات الأرضية بلغت قوتهما 7.5 و7.2 درجات على مقياس ريختر.

وكانت الهيئة قد أفادت في وقت سابق بأن قوة الزلزال بلغت 7.1 درجات، قبل أن تُحدّث بياناتها وتؤكد وقوع زلزالين متتاليين.

كما أعلن عمدة منطقة تشاكاو الفنزويلية سقوط قتلى جراء الزلزالين، في حين تواصل السلطات عمليات الإنقاذ وتقييم حجم الأضرار.