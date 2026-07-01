رئيس لجنة الانتخابات: مجلس الشعب السوري الجديد بولاية 30 شهراً قابلة للتمديد

شفق نيوز- دمشق

أكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، محمد طه الأحمد، يوم الأربعاء، أن أعضاء المجلس الجديد نالوا ثقة المواطنين عبر الانتخابات، إلى جانب أعضاء عيّنهم رئيس الجمهورية وفق الصلاحيات الدستورية، فيما أعلن أن مدة ولاية المجلس ستكون 30 شهراً قابلة للتمديد.

وقال الأحمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته مراسلة وكالة شفق نيوز، إن إعلان التشكيلة الجديدة يمثل "محطة وطنية جديدة في مسيرة بناء الدولة السورية"، مؤكداً أن قائمة الأعضاء المعيّنين تضم ذوي شهداء، وناجين من المعتقلات، وناجين من الهجمات الكيميائية، إلى جانب أكاديميين وخبراء وأصحاب كفاءات ووجهاء مجتمع، بهدف الجمع بين "صوت التضحية وصوت الخبرة".

وأضاف أن المجلس الجديد يعبر عن مختلف شرائح المجتمع السوري بعيداً عن الاعتبارات المناطقية أو الطائفية أو الفئوية، معرباً عن ثقته بقدرة أعضائه على أداء دورهم التشريعي والرقابي والإسهام في بناء مؤسسات الدولة.

وفي رده على أسئلة الصحفيين، أوضح الأحمد أن مدة ولاية مجلس الشعب الجديد ستكون 30 شهراً قابلة للتمديد، مشيراً إلى أن المجلس سيعيد النظر في المراسيم السابقة، وأن هناك مجموعة من القوانين المرتقبة التي ينتظر إصدارها.

وأكد أن المكون الكوردي يمثل جزءاً أصيلاً من المجتمع السوري، مبيناً أن اختيار أعضاء الثلث المكمّل لم يعتمد على نظام المحاصصة، وإنما استند إلى معايير الكفاءة والخبرة.

وأشار إلى أن اللجان المختصة داخل مجلس الشعب تمتلك صلاحية اقتراح مشاريع القوانين والمراسيم، كما يحق لأعضاء المجلس عقد جلسات استماع مع ممثلي السلطة التنفيذية في إطار ممارسة الدور الرقابي.