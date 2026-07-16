رئيس كوريا الجنوبية بلا منزل بعد بيع شقته الوحيدة

شفق نيوز- سول

أفادت وكالة يونهاب الكورية للأنباء، يوم الخميس، بأن رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ يستعد لإتمام بيع شقته السكنية الوحيدة في مدينة سيونغنام، جنوب العاصمة سيؤول، بعد نحو خمسة أشهر من عرضها في السوق العقارية.

ونقلت "يونهاب" عن مصادر في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، قولها إن إجراءات البيع دخلت مراحلها النهائية، ومن المتوقع توقيع العقد النهائي قريبًا، بعد إبرام اتفاق مبدئي مع المشتري عقب فترة وجيزة من عرض العقار للبيع.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الثلاثاء الماضي، أشار الرئيس الكوري إلى الصفقة المرتقبة قائلاً: "لم يعد لدي منزل"، في تعليق لفت الأنظار داخل البلاد.

وكان الرئيس الكوري قد طرح الشقة، الواقعة في حي بوندانغ الراقي، للبيع في شباط/ الماضي. وتُعد العقار الوحيد الذي يمتلكه، بالمشاركة مع زوجته، في خطوة جاءت ضمن مساعيه الرامية إلى دعم الجهود الحكومية للحد من الارتفاع الحاد في أسعار المساكن.