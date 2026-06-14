رئيس "أرض الصومال" يجري أول زيارة لإسرائيل وسط اعتراض عربي وإسلامي

شفق نيوز- الشرق الاوسط

وصل رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، يوم الأحد، إلى إسرائيل في أول زيارة رسمية منذ اعتراف تل أبيب بالإقليم، حيث استقبله الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة مباحثات بشأن التعاون الأمني والاقتصادي والتنموي، إلى جانب افتتاح بعثة دبلوماسية لأرض الصومال في إسرائيل.

وتأتي الزيارة بعد أشهر من إعلان إسرائيل اعترافها بأرض الصومال، الإقليم الذي أعلن انفصاله من جانب واحد عن الصومال عام 1991 عقب اندلاع الحرب الأهلية.

وفي المقابل، أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية، من بينها السعودية ومصر وقطر وتركيا والأردن والصومال، افتتاح بعثة دبلوماسية لأرض الصومال في القدس، معتبرين الخطوة انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.