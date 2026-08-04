رئيس الأركان الإسرائيلي يقيّد العمليات الهجومية في قطاع غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الأركان الإسرائيلي اللواء إيال زامير، أصدر تعليماته بتقييد العمليات الهجومية في قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر عسكري قوله إن "القرار جاء بعد إعلان مجلس السلام الذي نص على أن إسرائيل يجب أن توقف عمليات الاغتيال".

وأضاف المصدر العسكري أن "الجيش يقول إن القرار اتخذ بناء على توجيهات المستوى السياسي".

يشار إلى أن إسرائيل قد أبلغت واشنطن، في وقت سابق من اليوم، عن مخاوفها حول خطة إنهاء الحرب في غزة، والتي كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أشاد بها، في وقت كثفت القوات الإسرائيلية ضرباتها على الأراضي الفلسطينية، في أحدث مؤشر إلى التباين بين ترمب وبنيامين نتانياهو.

وطالب مكتب نتنياهو، حركة "حماس"، باتخاذ خطوات ملموسة باتجاه نزع سلاحها، على الرغم من أن الحركة أعلنت الجمعة أنها ستتخلى عن أسلحتها بموجب خطة ترمب، على أن تتسلم لجنة فلسطينية قيد التشكيل تلك الأسلحة.