رئيس الأركان الإسرائيلي: قتلنا 7500 عنصر من حزب الله

أعلن ‏رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير، يوم الجمعة، عن قتل 7500 عنصر من حزب الله بينهم 2500 منذ شهر آذار/ مارس الماضي، فيما أكد أن كل ضربة لحزب الله هي "ضربة لإيران واستثماراتها"، بحسب تعبيره.

وقال زمير في تصريحات صحفية خلال تفقد قواته بمزارع شبعا، إن "الضرر التراكمي اللاحق بحزب الله بالغ وغير مسبوق".

وأضاف، أن هدف إسرائيل "تعميق ضرباتها" لحزب الله وإبعاد التهديدات والدفاع عن البلدات الشمالية.

وأوضح زمير، أن الخط الأصفر في لبنان لا يقيد إسرائيل للعمل ضد حزب الله.

ولفت إلى أن استعداد إسرائيل لأي تطور وفي جاهزية تامة لمواجهة إيران.

وبشأن المسيّرات التي يطلقها حزب الله، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، أن تهديدها يشكّل تحدياً لكن إسرائيل ستتجاوزه.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يستثمر لإيجاد حلول عملياتية وتكنولوجية للإجهاز على المسيّرات.

ويأتي تصريح زمير، بعد ساعات من توصية الجيش الإسرائيلي، القيادة السياسية، بتكثيف الضربات والعمليات البرية في لبنان، وسط مخاوف من ضغوط أميركية على إسرائيل قريبا لوقف عملياتها في لبنان.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير عبرية عن مخاوف إسرائيلية إزاء بضع نقاط تمثل "مطبات" تخشى مواجهتها في لبنان، وهي "تجميد العمليات، ووقف الغارات الجوية، وسحب قوات الجيش الإسرائيلي من لبنان".