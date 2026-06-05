رئيس الوزراء اللبناني مخاطباً إيران: ارحموا جنوبنا

شفق نيوز- بيروت

دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، يوم الجمعة، إيران، إلى أن "ترحم" الجنوب اللبناني والتوقف عن التعامل معه ومع أهله "كورقة" لتحسين شروط مفاوضاتها.

وقال سلام في تصريحات صحفية، إن "لبنان نجح بالوصول إلى اتفاق لوقف النار لكن فوجئ بأن "الحرس الثوري الإيراني" كان أول الرافضين.

وأشار إلى أن لبنان لا يجوز أن يبقى ساحة لـ"حروب الآخرين" ولا أن يدفع الجنوب وأهله ثمن حسابات لا يملكون قرارها.

وأضاف: "أخترنا طريق التفاوض لأنه الأقل كلفة على لبنان وأهله"، داعياً اللبنانيين إلى تحكيم العقل وتغليب مصلحة لبنان وشعبه.

وأوضح سلام، أن "ما يُدمّر، اليوم، ليس إرث لبنان وحده بل هو إرث الإنسانية".

ولفت رئيس الوزراء اللبناني، إلى أن المفاوضات مع إسرائيل مستمرة، لكن التفاوض وحده لا يكفي ما دام إطلاق النار مستمراً.

ويأتي هذا في وقت كشفت فيه صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل لم يصوّت خلال اجتماعه الليلة الماضية على أي قرار يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان.

هذا وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء يوم أمس الخميس، أن حزب الله اللبناني تواصل مع الولايات المتحدة لوقف القتال، مشيراً إلى مراقبة واشنطن للمواقع النووية الإيرانية من الفضاء، مضيفاً أن من يقترب منها "سنتعامل معه كما ينبغي".

وفي يوم أمس، شنّ الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، هجوماً حاداً على المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار مع إسرائيل، معتبراً أن أي اتفاق يقوم على نزع سلاح المقاومة مرفوض.