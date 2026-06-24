رئيس الوزراء اللبناني: لا نحصر السلاح لإرضاء إسرائيل

شفق نيوز- بيروت

أكد ‏رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، يوم الأربعاء، أن خطوة حصر السلاح في لبنان ليس لإرضاء إسرائيل.

وقال سلام في تصريحات صحفية، إن حصر السلاح مسألة لبنانية مستقلة ومتفق عليها، مستطرداً بالقول: "لا أطلب من حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته".

وأضاف أن لبنان ذهب لمفاوضات واشنطن لأنها الطريق الأقل كلفة على البلاد، مبيناً أن بلاده لن تقبل ببقاء 5 نقاط ولا نقطتين، مطالباً بالإفراج عن الأسرى.

ويأتي تصريح سلام في وقت أكد فيه الرئيس اللبناني ميشال عون، أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل منفصلة عما صدر عن اجتماعات سويسرا بشأن الاتفاق بين إيران وأميركا.

ويوم أمس الثلاثاء، بدأت جولة المحادثات ‏الخامسة بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية‎.‎

وجرى التمهيد لهذه المفاوضات المباشرة التي تُعقد على مدى ‏ثلاثة أيام في العاصمة الأميركية واشنطن، عبر اتصالات مكثفة ‏لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مع الجانب اللبناني، ‏بالتوازي مع جهود دبلوماسية قادها نائب الرئيس الأميركي جي ‏دي فانس لتثبيت التهدئة بين البلدين.‏