رئيس الوزراء اللبناني: إسرائيل سيطرت على 68 قرية وبنت جبيل أصبحت غزة ثانية

شفق نيوز- بيروت

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، مساء يوم الأحد، أن 68 قرية لبنانية باتت تحت سيطرة إسرائيل، مشيراً الى أن بنت جبيل باتت "نسخة من غزة".

وقال سلام في تصريحات صحفية، إن لبنان طالبت خلال المفاوضات بأجندة واضحة للانسحاب الإسرائيلي.

وأضاف، أن لبنان تركز حاليا على وقف الأعمال العدائية وإنهاء الحرب، مستطرداً بالقول: "منفتحون على اتفاق سلام مع إسرائيل بعد تلبية مطالبنا".

‏وأوضح رئيس وزراء لبنان: "لم نختر الحرب وتم جر بلدنا للمواجهة بين إيران وأميركا"، لافتا إلى أن الأكثرية اللبنانية مع المفاوضات لوقف الحرب.

ورغم إعلان وقف اطلاق النار، فأن الغارات الاسرائيلية مستمرة على مناطق جنوب لبنان، فيما رد حزب الله بالصواريخ والمسيرات على الجنود الاسرائيليين وثكناتهم العسكرية.