رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو لزيادة دعم المغرب للحد من الهجرة

شفق نيوز- متابعة

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الاثنين، إلى زيادة الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي للمغرب للحد من الهجرة غير الشرعية.

يأتي مقترح دير لاين هذا بهدف منع تكرار التسلل الفوضوي لنحو 50 ألف مهاجر إلى جيب سبتة الإسباني الأسبوع الماضي.

وفي رد اطلعت عليه وكالة "رويترز" على ​رسالة من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث يوم أمس الأول ​السبت، اتهم فيها بعض شركاء الاتحاد الأوروبي بعدم ⁠التضامن في ردود أفعالهم الغاضبة على اختراق الحدود، ​كتبت فون دير لاين أن "المغرب شريك إستراتيجي مهم، لا ​سيما في جهودنا لمكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية".

وأضافت: "بالتعاون مع إسبانيا، لا سيما فيما يتعلق بسبتة ومليلية، يمكننا تعزيز أنظمة الإنذار ​المبكر الخاصة بإدارة الحدود وتحسين دعمنا الفني والمالي للمغرب".

وأثارت ​موجة الهجرة، التي بدأت يوم الخميس عند إحدى منطقتي الحدود البرية ‌الوحيدتين ⁠بين أوروبا وأفريقيا، حالة من القلق في جميع أنحاء التكتل. والمنطقة الثانية هي جيب مليلية الإسباني.

وعلّقت إيطاليا ترتيبات السفر بدون جواز سفر مع إسبانيا بموجب اتفاقية ​شنجن لمدة شهر، ​على الرغم ⁠من استبعاد سبتة من شنجن، وطالبت 22 دولة من أصل 27 دولة عضواً باتخاذ ​إجراءات منسقة لحماية الحدود الخارجية.

وقالت أيرلندا، التي ​تتولى ⁠الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إنها دعت إلى اجتماع طارئ عبر الفيديو يناقش فيه وزراء داخلية التكتل الأزمة يوم ⁠الثلاثاء.

وتُعدّ ​أزمة سبتة أول اختبار حقيقي لميثاق ​الهجرة الجديد للاتحاد الأوروبي، الذي يضع قواعد لإدارة الهجرة وتعزيز التضامن بين ​الدول الأعضاء.