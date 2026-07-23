رويترز: إيران أرسلت قادة من الحرس الثوري وصواريخ ومسيرات للحوثيين

شفق نيوز- متابعة

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الخميس، بأن إيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري، ومستشارين عسكريين، وعتاداً لصواريخ، وطائرات مسيّرة، إلى فصائل الحوثيين في اليمن.

ونقلت رويترز عن 4 مصادر بينهم مصدران إيرانيان، ووزير الإعلام اليمني، ومحلل أمني في المنطقة، قولهم إن إيران نقلت أفراداً من الحرس الثوري والعتاد العسكري على متن طائرة من طهران إلى اليمن في 13 تموز/يوليو الجاري.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة تشير إلى أن طهران تسعى إلى تعزيز قدرة الحوثيين على تهديد حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.