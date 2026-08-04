رويترز: إيران تشترط السيطرة على "الدخول" لمضيق هرمز مقابل فتحه

شفق نيوز- متابعة

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الثلاثاء، نقلاً عن مصدر إيراني قوله، إن طهران تشترط السيطرة على حركة دخول الملاحة إلى مضيق ​هرمز ومراقبة المغادرة مع إمكان التدخل عند الضرورة، وذلك بموجب ‌خطة مؤقتة قيد البحث مع سلطنة عمان لإعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي.

وأوضح المصدر، الذي قالت رويترز، إنه مشارك في المحادثات بين أميركا وواشنطن، أن هذه هي "الفكرة العامة التي تخضع للنقاش حاليا"، مشيرا إلى أن طريق مغادرة الملاحة سيمر عبر مسار بين ​إيران وعمان، وأن السلطنة ستمنح تصريح الخروج بعد إخطار طهران.

وأضاف المصدر أن "من غير ​المرجح أن تغير طهران موقفها، لكنها أبدت بالفعل مرونة ⁠بالتخلي عن موقفها الأولي المتمثل في السعي للسيطرة الكاملة على حركة الملاحة ​في كلا الاتجاهين عبر المضيق".

ورفضت طهران الشهر الماضي مقترحا عمانيا لتقسيم مسارات العبور بالتساوي بين ​البلدين، قائلة إن هذا لا يعالج المخاوف الأمنية لديها إلى أن يتحقق الاستقرار بالمنطقة على المدى الطويل.

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد أكد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أنه قد يتم التوصل، يوم غد الأربعاء، إلى اتفاق مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى استقرار أسعار الطاقة وعودتها إلى الانخفاض.

في المقابل، نفى عضو في اللجنة الإعلامية لفريق التفاوض الإيراني، سعيد أورجولو، في تصريح لوكالة "فارس"، وجود أي محادثات مباشرة بين طهران وواشنطن.

وأكد أورجولو، أن بلاده "لا تتفاوض حالياً مع الولايات المتحدة"، وأن الاتصالات الجارية تقتصر على الجانب العُماني في إطار المادة الخامسة من مذكرة التفاهم.