"رويترز" و"فارس".. تضارب حول إفراج الإمارات عن 10 مليارات دولار لإيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام دولية، مساء اليوم الجمعة، بأن الإمارات وافقت على الإفراج عن 10 مليارات دولار إلى إيران وسلّمت أكثر من 3 مليارات دولار إليها، فيما نفت وكالات إخبارية إيرانية صحة هذه المعلومات.

وحسب ما نقلته "رويترز" عن مصادر، فإن "الإمارات ستفرج عن مليارات الدولارات لإيران"، مبينة أن "الإمارات وافقت على الإفراج عن 10 مليارات دولار لإيران، وسلّمت أكثر من 3 مليارات دولار إليها".

في المقابل، أفادت وكالة أنباء "⁠فارس" ⁠شبه الرسمية الإيرانية، بأن "بعض المصادر الأجنبية زعمت أن الإمارات دفعت 3 مليارات دولار لإيران، لكن متابعاتها أظهرت عدم صحة الخبر، وتبين أنه غير صحيح".

وذكرت أن "دخول طائرة إماراتية إلى إيران في خضم الحرب أثار بعض المصادر الأجنبية بالادعاء أن تلك الطائرة كانت تحمل ثلاثة مليارات دولار، إلا أن المعلومات تشير إلى أن هذه الطائرة لم تكن تحمل أي أموال".

وأضافت: "ومع ذلك، أكدت شبكة (بلومبرغ) الإخبارية أن دولة الإمارات تسعى إلى تخفيف التوتر في إطار علاقاتها الثنائية مع إيران، كما ادعت هذه الشبكة عقد لقاءات بين الجانبين"، بحسب "⁠فارس".