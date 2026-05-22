رويترز: قطر أرسلت فريقا تفاوضياً لطهران بالتنسيق مع أميركا

أفاد مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، بأن فريق تفاوض قطريا وصل إلى طهران اليوم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران وحل القضايا العالقة.

وكانت الدوحة، التي أدت ​دور الوسيط في حرب غزة ومناطق أخرى تشهد توترا دوليا، نأت بنفسها حتى الآن عن ‌الاضطلاع بدور الوساطة في الحرب مع إيران بعد أن تعرضت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية خلال الصراع الأحدث.

وأوضح المصدر "وصل فريق تفاوض قطري إلى طهران اليوم الجمعة"، مضيفا أن الفريق سافر بالتنسيق مع الولايات المتحدة ويسعى للمساعدة في "التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي ​الحرب ويعالج القضايا العالقة مع إيران".

ولم ترد وزارة الخارجية القطرية بعد على طلب للتعليق تقدمت به وكالة رويترز، لتأكيد الخبر من جهة رسمية.

وبينما تولت باكستان ​دور الوسيط الرسمي منذ اندلاع القتال، فإن عودة قطر إلى الانخراط تعكس دورها الطويل ⁠كحليف للولايات المتحدة في المنطقة وقناة تواصل موازية موثوقة بين واشنطن وطهران.

ولا يزال وقف إطلاق النار الهش قائما ​في الحرب التي بدأت بضربات جوية أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط، دون تحقيق أي تقدم ​كبير، مع تعثر المفاوضات وسط حصار أميركي للموانئ الإيرانية وإبقاء طهران مضيق هرمز في حكم المغلق.