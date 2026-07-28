رويترز: عُمان قدمت لإيران مقترحا لإدارة هرمز يشمل رسوما طوعية
2026-07-28T07:25:24+00:00
شفق نيوز- الشرق الأوسط
أفادت وكالة رويترز، يوم الثلاثاء بأن سلطنة عُمان قدمت مقترحا لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية.
ونقلت الوكالة عن مصدر خليجي قوله إن إيران "لن تمارس، وفقا للمقترح العماني الذي يحظى بدعم إقليمي، سيطرة منفردة على الممر المائي الحيوي".
ويستند المقترح، بحسب رويترز، إلى نموذج "مضيق ملقة"، حيث يساهم مستخدمو المضيق طوعا في تمويل خدمات الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ.