رويترز: عُمان قدمت لإيران مقترحا لإدارة هرمز يشمل رسوما طوعية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وكالة رويترز، يوم الثلاثاء بأن سلطنة عُمان قدمت مقترحا ​لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة ‌مضيق هرمز برسوم طوعية.

ونقلت الوكالة عن مصدر خليجي قوله إن إيران "لن تمارس، وفقا للمقترح العماني الذي يحظى بدعم إقليمي، ​سيطرة منفردة على الممر المائي الحيوي".

ويستند المقترح، بحسب رويترز، ​إلى نموذج "مضيق ملقة"، حيث يساهم ⁠مستخدمو المضيق طوعا في تمويل خدمات الملاحة ​وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ.