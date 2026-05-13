رويترز: طائرات سعودية قصفت الفصائل بالعراق خلال حرب إيران

شفق نيوز- واشنطن

كشفت وكالة رويترز، يوم الأربعاء، أن طائرات مقاتلة سعودية قصفت أهدافاً مرتبطة بالفصائل المسلحة في العراق، خلال الحرب على إيران، في حين تم شن ضربات انتقامية من الكويت إلى العراق.

وبحسب تقرير لرويترز، فإن هذه الضربات تُعد جزءاً من نمط أوسع من الردود العسكرية حول الخليج والتي ظلت مخفية إلى حد كبير خلال صراع امتد إلى منطقة الشرق الأوسط.

ووفقا للوكالة، فان مصادر هذه المعلومات هي ثلاثة مسؤولين أمنيين وعسكريين عراقيين، ومسؤول غربي، وشخصين مطلعين على الأمر، أحدهما في الولايات المتحدة.

وأفاد مسؤول غربي لرويترز، وشخص مطلع على الأمر بأن الغارات السعودية نفذتها طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو السعودي على أهداف تابعة لفصائل مرتبطة بإيران قرب الحدود الشمالية للمملكة مع العراق.

وأضاف المسؤول الغربي أن بعض الغارات وقعت بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في 7 نيسان/ أبريل.

وذكرت المصادر أنهم استهدفوا المواقع التي انطلقت منها هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ على المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى.

ونقلاً عن تقييمات عسكرية، أفادت مصادر عراقية بأن هجمات صاروخية شُنّت مرتين على الأقل من الأراضي الكويتية على العراق، مبينة أن إحدى هذه الهجمات استهدفت مواقع جنوبي العراق في نيسان، ما أسفر عن مقتل عدد من المقاتلين وتدمير منشأة تستخدمها كتائب حزب الله، للاتصالات وعمليات الطائرات المسيّرة.

لم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت الصواريخ التي أُطلقت من الكويت قد أطلقتها القوات المسلحة الكويتية أم الجيش الأميركي، الذي يتواجد بكثافة في الكويت.

وامتنع الجيش الأمريكي عن التعليق. ولم ترد وزارة الإعلام الكويتية والحكومة العراقية على الفور على طلبات التعليق.

وصرح مسؤول في وزارة الخارجية السعودية بأن المملكة تسعى إلى خفض التصعيد، وضبط النفس، و"تخفيف حدة التوترات سعياً لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة"، لكنه لم يتطرق إلى مسألة الضربات على العراق. كما لم يرد متحدث باسم كتائب حزب الله العراقية على طلب للتعليق.