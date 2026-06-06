رويترز: توجه أميركي لتعويض دول الجوار المتضررة من أصول إيران المجمدة

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، مساء اليوم السبت، بأن الإدارة الأميركية تتجه إلى إتاحة استخدام الأصول الإيرانية المجمّدة لصالح حلفائها بهدف دعم مشاريع إعادة الإعمار وإصلاح الأضرار في دول تأثرت بالسياسات أو الأنشطة الإيرانية.

وأضافت الوكالة، أن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، وجه الجهات المختصة إلى إعداد تقييم شامل لحجم الأضرار التي تسببت بها إيران في عدد من دول الجوار، في خطوة قد تشكل أساساً لآليات تعويض أو دعم مستقبلية.

وتتواصل المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق مؤقت يوقف الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر وسط خلافات بشأن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.

وذكرت تقارير إعلامية أميركية أن إيران تطالب بالحصول على تعويض مالي فوري بقيمة 12 مليار دولار عند توقيع أي اتفاق مبدئي، في حين تفضل واشنطن ربط الإفراج عن الأموال بمدى التزام طهران ببنود الاتفاق.

وتقدر الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج بنحو 100 مليار دولار، فيما تعتبرها الإدارة الأميركية إحدى أهم أوراق الضغط المستخدمة في المفاوضات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني.